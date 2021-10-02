تواجد المصري أحمد حجازي، مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، في قائمة منتخب مصر المبدئية للمشاركة في بطولة كأس العرب في قطر في شهر ديسمبر المقبل.

قائمة منتخب مصر المبدئية لـ كأس العرب:

وجاءت قائمة المنتخب المصري مكونة من : “محمد الشناوي، محمد بسام، محمد أبو جبل، محمد صبحي لـ حراسة المرمى، أحمد فتوح، أيمن أشرف، محمد حمدي، حسين السيد، محمود حمدي الونش، ياسر إبراهيم، محمود علاء، علي جبر، أحمد حجازي، باهر المحمدي، أكرم توفيق، أحمد فتحي، أحمد توفيق، محمد هاني في خط الدفاع”.

وفي خط الوسط يتواجد كل من : “طارق حامد، مهند لاشين، حمدي فتحي، عمرو السولية، نبيل عماد دونجا، محمد مجدي أفشة، عبدالله السعيد، إبراهيم عادل، رمضان صبحي، أحمد رفعت، أحمد سيد زيزو، حسين الشحات، مصطفى فتحي”.

في خط الهجوم: “صلاح محسن، أحمد سمير، محمد شريف، حسام حسن”.

أحمد حجازي يزين قائمة مصر لـ مواجهة ليبيا:

يذكر أن حجازي متواجد في قائمة منتخب مصر استعدادًا لـ مباراتي ليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 يومي 8 و11 أكتوبر الحالي.