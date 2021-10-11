طالبت شركة أرامكو من بنوك ترتيب قرض بقيمة 12 إلى 14 مليار دولار لمشتري حصة الأقلية في شبكة خطوط أنابيب الغاز المملوكة لها.

وتسعى أرامكو -وفقا لـ”رويترز”- لبيع حصة أقلية كبيرة في خطوط أنابيب الغاز وستعرض الحصة على المستثمرين مع حزمة تمويل قرض جاهزة تغطي 80% من السعر.

يذكر أن أسهم أرامكو السعودية ارتفعت الخميس بأكثر من 1% إلى 37.8 ريال في التعاملات المبكرة، ليبلغ تقييم الشركة تريليوني دولار مجدداً.

وباتت شركة أرامكو السعودية قاب قوسين أو أدنى من الظفر بعرش أعلى شركات العالم قيمة سوقية، وإزاحة عملاق التكنولوجيا “أبل”.