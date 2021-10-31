قالت شركة أرامكو في تصريحات خاصة لـ”العربية”، إنها تتوقع تسجيل 130 مليار ريال كنفقات رأسمالية في 2021

وكشفت أرامكو تفاصيل مشروعها للحياد الكربوني في تقرير الاستدامة الذي يصدر العام المقبل، مؤكدة تفاؤلها بمواصلة تعافي الطلب على الطاقة في 2022.

وأضافت الشركة أن الإنفاق على إمدادات الطاقة لا يزال متدنياً جداً رغم ارتفاع الطلب، وسنصل إلى الطاقة القصوى المستدامة عند 13 مليون ب/ي في 2027.

أعلى أرباح ربعية

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة تحقيق أعلى أرباح ربعية منذ إدراجها في سوق الأسهم السعودية نهاية عام 2019.

وأعلنت أرامكو، أنه تم تحقيق 114.09 مليار ريال إجمالي أرباح الشركة خلال الربع الثالث من عام 2021، وارتفعت مبيعات أرامكو 79% إلى 359 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2021.

وأوضحت أرامكو السعودية، في بيان لها على “تداول”، أنه تم توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال “18.76 مليار دولار أمريكي” عن الربع الثالث من عام 2021 .

أحقية توزيع الأرباح

وأضافت الشركة “سيكون تاريخ الأحقية في 1443/03/29هـ الموافق 2021/11/04م، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق”.

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية منخفضاً 38.90 نقطة ليقفل عند مستوى 11807.79 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.