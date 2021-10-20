بلغت أرباح بنك البلاد عن الربع الثالث من العام الجاري قرابة 500 مليون ريال مرتفعة بقيمة أكثر من 416 مليون ريال عن الربع الذي سبقه وفقًا لبيان البنك على موقع السوق المالية – تداول.

تفاصيل أرباح بنك البلاد

وبلغ صافي ربح البنك عن الربع الثالث من العام الجاري 449.7 مليون ريال بزيادة 17.5% عن الربع المماثل من العام السابق أي بما يعادل 382.6 مليون ريال وبزيادة 8 % عن الربع السابق من العام الجاري.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل 448.9 مليون ريال مقابل 437.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بزيادة 2.5% ومقابل 576.3 مليون ريال في الربع السابق بتراجع بلغ 22%.

أسباب ارتفاع أرباح بنك البلاد

وقال البنك إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، يعود ارتفاع صافي الدخل نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 6٪، وذلك نتيجة للارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية وصافي مكاسب الاستثمارات مع انخفاض مكاسب تحويل عملات أجنبية.

من جانب آخر فقد انخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 2٪، وذلك نتيجة للانخفاض في صافي مخصص خسائر ائتمانية متوقعة والاستهلاكات والإطفاء وقابلها ارتفاع في مصاريف الرواتب وما في حكمها ومصاريف عمومية وإدارية أخرى.

وأضاف أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق يعود إلى ارتفاع صافي الدخل نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 4٪ وذلك نتيجة للارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية.

كذلك فقد ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 1% وذلك نتيجة للارتفاع في صافي مخصص خسائر ائتمانية متوقعة والاستهلاكات والإطفاء ومصاريف عمومية وإدارية وقابلها انخفاض مصاريف الرواتب وما في حكمها.