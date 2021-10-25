أعلن مصرف الإنماء عن نتائجه المالية خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 والتي أظهرت ارتفاع أرباح المصرف مقارنة بالفترة الماضية.

تفاصيل أرباح مصرف الإنماء

وبحسب بيان البنك على موقع السوق المالية – تداول – فقد بلغ صافي الربح بعد الضريبة والزكاة 738.1 مليون ريال مقابل 629.2 مليون ريال عن الربع المماثل من العام السابق بزيادة قدرها 17%.

كما زادت أرباح البنك خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري بنسبة 3.9 %.

أسباب زيادة أرباح البنك

وقال البنك إن ارتفاع أرباح البنك مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، يعود إلى ارتفاع صافي الدخل نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 16.5% ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، ودخل الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، والدخل من رسوم الخدمات المصرفية، ودخل تبادل العملات، والدخل من العمليات الأخرى.

وفي المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 16.3% نتيجة ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، ومصروف خسائر الائتمان المتوقعة ومصاريف رواتب الموظفين.