قدمت جمعية أرفى للتصلب المتعدد بالمنطقة الشرقية خدماتها لأكثر من 600 مستفيد، خلال الربع الثالث من العام الحالي 2021، فيما بلغ عدد الخدمات المقدمة أكثر من ثلاثة آلاف خدمة، نفذت ضمن خمسة أهداف إستراتيجية من خلال تنفيذ تسعة برامج علاجية وتأهيلية واستشارية، وعقد الشراكات المجتمعية وتنفيذ المبادرات التي تخدم مصابي التصلب المتعدد في المنطقة.

برامج ومبادرات:

وأوضحت رئيس مجلس إدارة جمعية أرفى للتصلب المتعدد بالمنطقة الشرقية، فاطمة الزهراني، أن الجمعية منذ مطلع عام 2021، وهي حريصة على تقديم البرامج والمبادرات النوعية وإنجاز المشاريع التي تصب في خدمة مصابي التصلب المتعدد بالمنطقة الشرقية وعلى مستوى المملكة، مشيرة إلى أن البرامج والمبادرات العلاجية والتأهيلية تنوعت، حيث قدمت الجمعية خلال الربع الثالث من العام الحالي 2021 نحو 3046 خدمة استفاد منها 666 مصابًا بالتصلب المتعدد من الرجال والنساء والأطفال منهم 127 مستفيدًا جديدًا، وتنفيذ 10 برامج علاجية وتأهيلية، ضمن خمسة أهداف إستراتيجية نفذتها الجمعية تتمثل في تقديم الرعاية الطبية لمرض التصلب المتعدد وتلبية احتياجاتهم، وتنمية الموارد المالية للجمعية، واستحداث مصادر وكيانات استثمارية لضمان الاستدامة المالية، واستقطاب شراكات فاعلة لرفع جودة خدمات الجمعية، واستثمار الموظفين والمتطوعين في تقديم الدعم والمساندة لمرضى التصلب المتعدد.

مشروع نماء:

وأضافت، أن مشروع “نماء” الذي يهدف لتنمية الموارد المالية بالجمعية حقق في حتى الربع الثالث 2021، نحو 941,435 ريالًا، واستفاد من مشروع “مراس” التأهيلي نحو 60، وبلغ عدد المستفيدين من برنامج وعي 14مستفيدًا، وبرنامج “تحسين “الذي أطلق مبادرة طمنا عليك لحصر احتياجات مصابي التصلب المتعدد استفاد منه نحو 290 مستفيدًا وبرنامج “ناصية شفاء الافتراضي” الذي قدم العلاج التأهيلي والاستشارات الطبية من خلال استضافة الأطباء والاختصاصين والاستشاريين، حيث حضره 994 عبر منصات الجمعية في اليويتوب والإنستجرام من المستفيدين والمهتمين، وكذلك إطلاق مشروع “أندى التطوعي” الذي طرح 43 فرصة تطوعية، وبلغ عدد المتطوعين من الجنسين للربع الثالث 2021 نحو 84 متطوعًا ومتطوعة، منهم 72 متطوعًا جديدًا، وتحقيق 1504 ساعة تطوعية تخصصية، ونحو 119 ساعة تطوعية عامة، ومشروع نادي مرسى قراءاتي الذي استفاد منه 32 مستفيدًا، وبرنامج “بناء” الذي قدم العديد من الدورات التدريبية لمنسوبي الجمعية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية، ومشروع “شارر أرفى”، والذي استفاد منه 52 مستفيدًا.

شارك:

وذكرت الزهراني، أنه من خلال مشروع “شارك “تسعى الجمعية لتوقيع 10 شراكات مجتمعية، تم توقيع ثلاث شراكات مجتمعية مع عدد الجهات الحكومية والأهلية لخدمة مصابي التصلب المتعدد في عدد من المسارات الطبية والاجتماعية والتأهيلية.

وبينت، أنه تم استلام الأرض المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والذي سيقام عليها مقر الجمعية، كما تم تحديد موقعها على الطريق الساحلي وسط مدينة الدمام، مؤكدة أن الجمعية تواصل تنفيذ برامجها ومشاريعها العلاجية والتأهيلية لمساندة مصابي التصلب المتعدد، وتسعى إلى أن تكون هذه البرامج نوعية يستفيد منها كل المصابين.