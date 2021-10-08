يسير ياسر الشهراني بشكل مميز خلال الفترة الماضية سواء مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أو فريقه الهلال، ليحقق أرقامًا استثنائية في قارة آسيا خلال الفترة منذ يوليو 2018 وحتى يونيو عام 2021.

ياسر الشهراني يتألق

وكشف الإعلامي خالد القحطاني عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة، عن تقرير عالمي يسلط الضوء على الأرقام الاستثنائية التي يقدمها ياسر الشهراني آخر 3 مواسم.

وعلق القحطاني قائلًا: “يعتبر ياسر الشهراني أكثر لاعب في قارة آسيا لعبا للمباريات في منذ2018/2019.. لعب خلال الموسمين الماضية أكثر من 95 مباراة بشكل أساسي مع المنتخب والهلال”.

وتابع الإعلامي الرياضي تعليقه على ياسر الشهراني، قائلًا: “لو استثنينا فترة “كورونا” ياسر لا يرتاح إلا أسبوعين أو ثلاثة للعام.. الدراسة كانت عن إجهاد اللاعبين والشهراني كان الأكثر آسيويًا”.

المنتخب السعودي في التصفيات

وشارك الشهراني مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الياباني، مساء أمس الخميس، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وفاز الأخضر بهدف دون رد سجله فراس البريكان.

ورفع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم رصيده إلى 9 نقاط، ليحتل المركز الثاني في مجموعته بتصفيات كأس العالم 2022، وبفارق الأهداف عن أستراليا متصدر الترتيب، فيما يقع منتخب الصين في المركز الخامس برصيد 3 نقاط.