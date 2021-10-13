أوضح الإعلامي المختص في سوق العمل فارس الجلعود، أسباب ارتفاع أسعار العمالة المنزلية، موضحاً أن ذلك بسبب تجار الاستقدام في الدول المصدرة.

الرسوم لم تتغير:

وأضاف الجلعود خلال مداخلة إلى برنامج اليوم: أن رسوم استقدام العمالة المنزلية لم تتغير، ولكن التغيير على العمالة المهنية فقط، وهو ما أدّى لزيادة العمالة المنزلية في المملكة.

تجارة العمالة:

وتابع أن العمالة المنزلية أصبحت تجارة ويتحكم فيها العرض والطلب، والمتحكم فيها الدول المصدرة لهم، ومكاتب الاستقدام، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية يعود إلى ضعف سيطرة تجار الاستقدام في الدول المصدرة.