جذب الأخضر الأولمبي الأنظار إليه خلال مشاركته في بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، ليخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

السعودية تواجه الأردن

ولعب المنتخب السعودي ضد العراق على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، في نصف نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، بفوز الأخضر الأولمبي بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يواجه المنتخب السعودي الأولمبي نظيره الأردني في نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، وذلك بعدما تمكن النشامى من خطف بطاقة التأهل عقب فوزه على سوريا بخماسية في نصف النهائي.

الاستقرار وقوة الدوري سر تألق الأخضر:

وكشف النقاد الرياضيون في برنامج “أكشن يا دوري”، أسباب تفوق المنتخب، وقال محمد الدهش : “الفريق الأولمبي مهم لنا ونشاهد العمل الكبير من الاتحاد السعودي في الفئات السنية .. وبإذن الله يكتمل بفوز المنتخب على الصين وتأهل النصر والهلال في آسيا”.

وتابع عبدالله فلاتة: “اتحاد الكرة لم يستجب للانتقادات وكان مع الاستقرار في الأخضر الأولمبي.. الروح الأسرية تجلب البطولات .. يوم الثلاثاء نهائي للأخضر الأولمبي في غرب آسيا ومباراة مهمة للأخضر الأول أمام الصين .. لدينا منتخبات قوية”.

وعلق عماد السالمي قائلًا: “يستحق لاعبو الأخضر الأولمبي التدبيل .. اليوم نشاهد قيمة الدوري السعودي .. نشاهد لاعبين يلعبوا مع فرقهم ضد ٧ محترفين على مستوى عال .. وهذا نتائجه لاعبون على مستوى عال”.