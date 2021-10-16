أكدت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة أن حكة الأذن لها أسباب عدة، منها البسيط ومنها ما هو خطير ويتطلب زيارة الطبيب فورًا.

وأوضحت الرابطة أن الأسباب البسيطة للحكة داخل الأذن تتمثل في وجود كميات من شمع الأذن أو جزيئات غبار.

الإصابة بمرض الحساسية:

وقد تشير حكة الأذن إلى الإصابة بمرض مثل الحساسية من حبوب اللقاح أو من خامات السماعات مثل النيكل.

وقد ترجع أيضًا إلى جرح جلد الأذن بعد تنظيفها بالأظافر الحادة أو الأعواد القطنية.

وقد تنذر الحكة بالتهاب القناة السمعية، بسبب عدوى بكتيرية أو فطرية، كما عندما تكون الأذن رطبة باستمرار.

تأثير الأمراض الجلدية:

وقد تترافق الحكة مع الأمراض الجلدية أيضًا مثل الإكزيما، والصدفية، والتهاب الجلد العصبي.

وعمومًا يجب استشارة الطبيب لمعرفة السبب الحقيقي والعلاج في الوقت المناسب، خاصةً إذا كانت الحكة مصحوبة بآلام واحمرار، وقشور على الأذن مع تدهور السمع.