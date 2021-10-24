خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الاتفاق، اليوم، ليفشل لاعبو العالمي في مصالحة الجماهير بعد توديع دوري أبطال آسيا.

أسباب هزيمة النصر ضد الاتفاق:

وأشار الإعلامي سلطان الغشيان في بداية برنامج “أكشن مع وليد”، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق انتعش بعد فوزه على العالمي، بجانب تغيير الجهاز الفني، واستقدام آخر بقيادة الصربي فلادان ميلويفيتش.

وعلق الناقد الرياضي سلطان اللحياني على خسارة النصر ضد الاتفاق، خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن مع وليد”، قائلًا: “هناك 3 أسباب، وهي؛ أخطاء الدفاع خاصة موري، تشكيلة وتغييرات خاطئة من بيدرو، والصليهم محور أقل دفاعيًّا”.

وقال محمد الشيخ: “الخروج الآسيوي ضغط النصر نفسيًّا، بالإضافة للحشد الجماهيري مما أثر عكسيًّا.. الفوضى الإدارية بالأصفر هي السبب الرئيسي فيما يحصل بالنادي .. كيف تريد الاستقرار وتقوم بتغيير 4 مدربين خلال سنة”.

العالمي في دوري محمد بن سلمان:

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق رصيده إلى 10 نقاط، ليحتل المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد العالمي عند 12 نقطة في المركز السادس، ولديه مباراتان مؤجلتان.