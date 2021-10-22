استعرض محمد بن طرجم، المستشار في الإعلام والاتصال، أسباب شهرة أصحاب المحتوى غير المفيد، مشددًا على أن الناس تبحث الآن عن الإثارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الناس تبحث عن الإثارة..

مستشار في الإعلام والاتصال يوضح أهم أسباب شهرة أصحاب المحتوى "الغير مفيد"@dugailbi#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/o2SMzGl172 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 22, 2021

توجه قديم:

ورأى ابن طرجم، خلال حواره إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أن هذا التوجه من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ليس حديثًا ولكنه منذ زمن بعيد، والدليل على ذلك اتجاه الجمهور نحو سينما الإثارة بكافة أنواعها وليس للعمل الفني الجيد أو ما يطلق عليه “السينما النخبوية”.

لا جدية:

وتابع أن كثيرين وخاصة النشء لا يتعاملون مع مواقع التواصل بالجدية المطلوبة، وأن مشاهير التواصل الاجتماعي يتباهون بأن قاعدة شعبيتهم متزايدة وسط المراهقين، مشددًا على أن المسؤولية هنا تقع على عاتق الوالدين؛ لأنهما من يمنحان الأبناء الهواتف الذكية ما يجعلهم فريسة لهؤلاء المشاهير.