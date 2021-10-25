يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تذبذب الأداء وتراجع النتائج محليًّا وقاريًّا، الأمر الذي أثار غضب جماهيره.

الاتفاق يتجاوز العالمي بهدف:

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بهدف دون رد ضد الاتفاق بالأمس، في ختام منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما أثار غضب الجماهير خاصة أن الهزيمة جاءت بعد توديع دوري أبطال آسيا.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق رصيده إلى 10 نقاط، ليحتل المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد العالمي عند 12 نقطة في المركز السادس، ولديه مباراتان مؤجلتان.

غياب الاستقرار سبب تراجع نادي النصر:

وقال الإعلامي عبدالله عون: “غياب الاستقرار العناصري والفني هو سبب ما يحدث في نادي النصر حاليًّا، والإدارة تتحمل جزء كبير من هذه المشكلة؛ كونها لم تراعِ جودة الإعداد والاحتياجات العناصرية الأساسية في الفريق”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج المنصة مع الإعلامي محمد البكيري على إذاعة ألف ألف: “الجماهير بشكل عام لديها قناعة بمدرب نادي النصر، البرتغالي بيدرو، ولا تحمله الإخفاقات السابقة كون العلة إدارية”.

وأضاف: “أتمنى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أن يتم الاستغناء عن المدافع موري وجلب حارس مرمى.. كما أن مجاملة عبدالرزاق حمدالله على حساب أبو بكر أمر غير مبرر”.

واختتم عبدالله عون تصريحاته الإذاعية قائلًا: “خروج بيتروس ليس مؤثرًا، وأنسيلمو ضحية مانو مينيز، ولو شارك وهو بكامل جاهزيته لكان نجم الفريق”.