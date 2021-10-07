تقاسم منتخب أستراليا الأول لكرة القدم صدارة المجموعة الثانية مع المنتخب السعودي في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وذلك بعد الفوز على المنتخب العماني بنتيجة 3-1 في الجولة الثالثة من التصفيات.

ملخص مباراة عُمان وأستراليا

وسجل لـ المنتخب الأسترالي كل من أوبر ماييل ومارتين بويلي وميتشيل دوك بينما سجل لـ منتخب عمان اللاعب المنذر العلوي في الدقيقة الـ28.

المنتخب السعودي يتقاسم الصدارة مع الأسترالي

وأصبح رصيد المنتخب الأسترالي بعد الفوز 9 نقاط متقاسمًا صدارة المجموعة الثانية مع المنتخب السعودي بعد فوز الأخير على اليابان، بينما تجمد رصيد عُمان عند 3 نقاط في المركز الرابع في المجموعة.

وسيواجه المنتخب الأسترالي في الجولة الرابعة، منتخب اليابان في الجولة الرابعة يوم الثلاثاء المقبل، بينما يلعب منتخب عُمان مع نظيره الفيتنامي أيضًا يوم الثلاثاء المقبل.