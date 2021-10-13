نال لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إشادة كبيرة على مستواهم في تصفيات كأس العالم 2022، خاصة بعد تجاوز عقبة الصين بالأمس.

أسرار تألق الأخضر

وأشاد الإعلامي الرياضي مريح المريح بالمستوى والروح القتالية التي وصل إليها لاعبو الأخضر خلال الفترة الماضية، كاشفًا أسرار الانتصارات المتتالية عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ونشر مريح المريح 3 صور عبر حسابه على “تويتر”، وعلق قائلًا: “وزير يشجع لاعبًا.. لاعبون يحتفلون على طريقة زميلهم.. أساسي يعانق بديلًا.. ببساطة هذه أهم أسرار الـ12 نقطة”.

وأُصيب حارس المرمى محمد العويس في مباراة الأخضر والصين، وحرص على معانقة بديله فواز القرني لدعمه، وقام وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على تهدئة القرني بسبب بكائه، فيما احتفل اللاعبون بطريقة فراس البريكان.

المنتخب السعودي يتصدر مجموعته بالتصفيات

وواصل المنتخب السعودي لكرة القدم تألقه وتجاوز عقبة الصين بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

وبعد الفوز على الصين، رفع المنتخب السعودي لكرة القدم رصيده إلى 12 نقطة لينفرد بصدارة مجموعته في تصفيات مونديال 2022، وبفارق 3 نقاط عن منتخب أستراليا الأول لكرة القدم أقرب منافسيه بعد خسارته أمام اليابان.