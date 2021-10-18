ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، اليوم الاثنين، مع استمرار تعافي الطلب من جائحة كورونا.

عقود خام برنت

وارتفعت العقود الآجلة لخام مزيج برنت 87 سنتاً أو 1% إلى 85.73 دولار للبرميل، أعلى أسعارها منذ أكتوبر 2018.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 دولار أو 1.4% إلى 83.40 دولار للبرميل أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014.

خام غرب تكساس

وارتفعت عقود خام برنت وغرب تكساس 3% على الأقل الأسبوع الماضي.

وأوضح محللون من بنك ايه.إن.زد في مذكرة اليوم الاثنين، إن “من المرجح أن يساعد تخفيف القيود حول العالم في انتعاش استهلاك الوقود، الأخبار التي أفادت بأن الولايات المتحدة ستفتح حدودها أمام المسافرين الأجانب المطعمين، في الشهر المقبل دعمت سوق وقود الطائرات. وتبع ذلك تحركات مماثلة في أستراليا وعبر آسيا”.

وقال إن التحول من الغاز إلى النفط لتوليد الطاقة وحده يمكن أن يعزز الطلب بما يصل إلى 450 ألف برميل يومياً في الربع الرابع من العام.