قال وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار، اليوم الأربعاء، إنه يتوقع أن تصل أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل في الربعين الأول والثاني من عام 2022 مع انخفاض المخزون العالمي إلى أدنى مستوياته.

وتراجعت أسعار الخام الأمريكي من أعلى مستوى لها في سبع سنوات، بعد أن أشار تقرير صناعي إلى زيادة أخرى في مخزونات الخام الأمريكية.

وتم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، اليوم الأربعاء، في نيويورك، دون 83 دولاراً للبرميل، بعد ارتفاعها بأكثر من 3% خلال الجلسات الأربع الماضية، كما تراجعت عقود خام القياس العالمي برنت دون 85 دولاراً.

ارتفاع مخزونات النفط:

وأفاد معهد البترول الأمريكي API بأن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 3.29 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقاً لأشخاص مطلعين على البيانات. وستكون هذه الزيادة الأسبوعية الرابعة إذا تم تأكيدها من خلال بيانات حكومية رسمية في وقت لاحق اليوم.

وصعد النفط الأمريكي في الأيام الماضية إلى أعلى مستوى له منذ عام 2014، حيث تزامنت أزمة الطاقة مع انتعاش الطلب من الاقتصادات التي تتعافى من الوباء. وتشير الأحداث إلى أن روسيا لن تبذل قصارى جهدها لتقديم غاز طبيعي إضافي لأوروبا لتخفيف الأزمة الحالية، ما لم تحصل على موافقة الجهات التنظيمية لبدء الشحنات عبر خط أنابيب نورد ستريم 2 المثير للجدل.