دعا مجلس إدارة شركة أسمنت حائل المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة عشر (الاجتماع الأول) الذي سيعقد يوم الأربعاء 5 ربيع الأخر 1443هـ الموافق 10 نوفمبر 2021م، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بمقر الشركة بمدينة حائل عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي على الرابط هنا.

وأوضحت الشركة أن ذلك يأتي حرصاً على سلامة المساهمين ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

النصاب اللازم:

ولفتت الشركة في بيان لها عبر موقع السوق المالية (تداول) إلى أنه يحق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، أما النصاب اللازم لانعقاد الجمعية فيكون الاجتماع صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة على الأقل من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره أي عدد من المساهمين.

جدول أعمال الجمعية:

وأوضحت أسمنت حائل جدول أعمال الجمعية، حيث سيتم التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة، والتي تبدأ من تاريخ 2021/11/30م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2024/11/29م علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم كل من: المهندس عثمان محمد عمر بافقية ( عضو من خارج المجلس) والمهندس منصور صالح الحمد الخربوش (عضو من خارج المجلس) وعبدالعزيز طارق عبدالله البسام (صفة العضوية – مستقل).