ارتفعت أسهم أرامكو السعودية بأكثر من 1% إلى 37.8 ريال في التعاملات المبكرة، ليبلغ تقييم الشركة تريليوني دولار مجدداً.

وباتت شركة أرامكو السعودية قاب قوسين أو أدنى من الظفر بعرش أعلى شركات العالم قيمة سوقية، وإزاحة عملاق التكنولوجيا “أبل”.

ارتفاع أسعار الطاقة:

وقد قفزت أسهم شركة النفط الحكومية العملاقة على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة في الفترة الأخيرة، مما زاد قيمتها السوقية إلى تريليوني دولار، أي أقل بقليل من قيمة شركة أبل عند 2.3 تريليون دولار.

وتعتبر أسعار أسهم الشركتين العملاقتين مؤشراً لكيفية تغير الاقتصاد العالمي هذا العام، فقد عانت أسهم شركة أبل مع كبح المستهلكين للإنفاق على الترفيه المنزلي الذي ازدهر في فترة الوباء وبدء العودة إلى الحياة الطبيعية. وأدت عودة نشاط النقل بفعل فتح الاقتصادات إلى حدوث طفرة في أسعار النفط التي تغذي مباشرة أرباح أرامكو.