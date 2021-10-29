قفزت أسهم شركة فيسبوك بنحو 3%، مساء أمس الخميس، بعد إعلان مؤسسها ورئيسها التنفيذي، مارك زوكربيرغ، تغيير اسمها إلى “ميتا”.

وتفاوت سعر سهم الشركة خلال العرض الافتراضي الذي أجراه زوكربيرغ عدة مرات متجها بشكل عام إلى الارتفاع، حسب بيانات بورصة نيويورك.

تغيير اسم الشركة

وقفز هذا المؤشر بنسبة 2.75% (8.6 دولار أمريكي) فور إعلان زوكربيرغ عن تغيير اسم الشركة، وهو ما قام به في ختام العرض.

وقال زوكربيرغ، خلال العرض الافتراضي الذي أجراه أمس الخميس: “أصبح اسمنا اعتبارًا من اليوم ميتا (Meta)”.

شارة جديدة للشركة

كما عرض زوكربيرغ الشارة الجديدة للشركة على شكل شريط موبيوس باللون الأزرق، لكنه لفت إلى أن أسماء الشبكات المختلفة في المجموعة ستبقى نفسها.

ويأتي هذا الإعلان وسط أزمة وجودية بالنسبة لـ”فيسبوك”، حيث كشفت وثائق مسربة أن الشركة كانت على علم بالأضرار التي أحدثتها شبكتها الاجتماعية في جميع أنحاء العالم لكنها غالبًا ما تجاهلت الباحثين والعاملين لديها الذين يحاولون إصلاحها.