حذر باحثون من خطورة تطبيق المقاطع القصيرة “توك توك” الصحية والنفسية خاصة على الفتيات.

تشجنات لا إرادية

ورصد باحثون في العديد من المراكز والمستشفيات حول العالم حالات “نادرة” لتشنجات لا إرادية بين الفتيات بسبب تيك توك.

وتبين أن هذه الاضطرابات حدثت بعد مشاهدتهن مقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي الذي نال شهرة واسعة في الفترة الأخيرة “تيك توك”.

زيادة حالات الإصابة

ويوضح تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” أن العيادات لاحظت زيادة أعداد هذه الحالات منذ ظهور أزمة وباء كوفيد-19، كما أن هذه الحالة تطورت فجأة لديهن.