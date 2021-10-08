علق الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، على ظهور أعاصير قمعية في جازان قبيل المغرب اليوم الجمعة، موضحًا أن الإعصار القمعي عبارة عن عاصفة دوارة هائلة تدور حول مساحة من الضغط الجوي المنخفض يصاحبها رياح قوية وأمطار.

سبحان الله

ظهر في جازان قبيل مغرب اليوم الجمعة 1443/3/2هـ اعصار قمعي وهي عاصفة دوارة هائلة تدور حول مساحة من الضغط الجوي المنخفض يصاحبها رياح قوية وامطار غزيرة

هي ظاهرة كانت نادرة و قليلة الحدوث في مدن المملكة لكن بدنا نلحظ تكرارها

هل تتغيير حقائق كنا نعتبرها من الْمــُسَلَّمَات؟ pic.twitter.com/WJmqJWKpBj — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) October 8, 2021

ظاهرة نادرة:

وقال الحصيني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن هذه الظاهرة كانت نادرة وقليلة الحدوث في مدن المملكة، متابعًا: “بدأنا نلحظ تكرارها.. هل تتغير حقائق كنا نعتبرها من الْمُسَلَّمَات؟”.

طقس جازان الآن:

وكان المركز الوطني للأرصاد نبه اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والدرب، وفرسان، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة. وبين المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

توقعات الأرصاد اليوم:

وكان المركز توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان وعسير.

كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الوسطى والجنوبية من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية نهارًا تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية والشرقية كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.