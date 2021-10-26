سرد الشيخ منصور الخريجي، مترجم الملك فيصل، تفاصيل أغرب مراسم استقبال شاهدها برفقته في أوغندا.

من أفريقيا إلى اليابان..

مترجم الملك فيصل (رحمه الله) معالي الشيخ "منصور الخريجي" يروي تفاصيل أغرب وأصعب مواقف مرت عليه في رحلاته الخارجية مع الملك@mohd_alkhamisi#برنامج_وينك #روتانا_خليجية pic.twitter.com/9rvX58eUVj

— روتانا خليجية (@Khalejiatv) October 26, 2021

سفر طويل:

وكشف الخريجي، خلال حواره إلى برنامج “وينك” على قناة روتانا خليجة، أن القصة تعود إلى جولة أجراها الملك بقارة إفريقيا ووصولهم إلى أوغندا بعد سفر طويل، متابعًا: كنا متعبين وبين لحظة وأخرى تطلبت المراسم أن يقف الملك ليحي الجموع وبين آنٍ وآخر كان يترجم ما يقال للملك فيصل.

استقبال وغناء:

وأضاف: بعدها ذهبنا إلى نادي السيدات المسلمات وكان مكانًا متواضعًا ودخلناه وبدأ السيدات يغنين أمامنا، وكدت أنفجر من كتماني الضحك والطريقة التي تم استقبالنا بها؛ لأن الغناء تناول سورة من القرآن الكريم.