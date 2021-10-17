يحمل شهر أكتوبر الحالي في طياته ذكريات جيدة لـ جماهير الكرة السعودية، وذلك بعد التألق غير العادي من قبل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وناديي الهلال والنصر بالفترة الأخيرة.

منتخب السعودية بدأها

البداية كانت من يوم الخميس السابع من أكتوبر، حينما انتصر الأخضر على اليابان، ثم بعدها بـ 5 أيام حقق انتصارًا غاية في الأهمية وبشق الأنفس على حساب المنتخب الصيني بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

الهلال والنصر يواصلان الإبداع

ولم يتوقف التألق عند هذا الحد، بل واصل كل من الهلال والنصر إبداع أندية المملكة في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث تأهل كل منهما إلى نصف نهائي دوري الأبطال عن إقناع وإمتاع فني ليتقابلا وجهًا لوجه، في ديربي مثير في دور الـ4 سيحبس الأنفاس في المملكة والوطن العربي بعد غد ولمدة 90 دقيقة أو قد تصل إلى 120 دقيقة.

وبهذا فإن الكرة السعودية قد ضمنت وجود طرف لها في نهائي دوري الأبطال الآسيوي تكرارًا لـ سيناريو عام 2019، حيث تأهل الهلال وقتها للنهائي وحقق اللقب على حساب أوراوا الياباني.

ويطمح النصر للفوز بأول لقب له في دوري الأبطال الآسيوي والوصول إلى مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه، أما الهلال فيرغب في حصد رابع ألقابه في دوري الأبطال.