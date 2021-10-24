أعلن برنامج أكشن مع وليد عن خبر سار لجماهيره، حيث سيتم إذاعة حلقة اليوم الأحد عبر منصة شاهد دون اشتراك.

أكشن مع وليد على شاهد الليلة

وأشار حساب البرنامج الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه بشكل استثنائي سيكون البث المباشر لحلقة أكشن مع وليد على منصة شاهد دون اشتراك عند الساعة 11 مساء على أن تكون الإعادة على MBCAction.

وستكون حلقة الليلة من برنامج أكشن مع وليد، مع الإعلامي سلطان الغشيان، وضيوفه النقاد الرياضيين سلطان اللحياني، محمد الشيخ، ماجد الفهمي ومحمد فودة، من أجل الحديث عن مباراة النصر والاتفاق.

النصر يخسر ضد الاتفاق:

وانتهت، منذ قليل، مباراة النصر ضد الاتفاق في ختام منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتحقيق فارس الدهناء لفوز هام بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الاتفاق رصيده إلى 10 نقاط، ليحتل المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عند 12 نقطة في المركز السادس، ولديه مباراتان مؤجلتان.