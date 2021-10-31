اختُتمت أمس ليلتان موسيقيتان قدمتهما الأوركسترا المصرية في موسم الرياض 2021، على خشبة “محمد عبده أرينا” في منطقة “بوليفارد رياض سيتي”، وسط حضور جماهيري كبير، حيث نفدت تذاكر الحفل بعد وقت قصير من طرحها.

وقد زار معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ حفل أمس، والتقى بالمشرفين على تنظيمه.

مشاركات الأوركسترا المصرية

وأطرب نجوم الحفل، وهم: مي فاروق وأحمد عفت وإيمان عبد الغني، الزوارَ بأغانٍ من الزمن الجميل، تضمّنت أعمالًا منوعة لعبد الحليم حافظ، وأم كلثوم، ونجاة الصغيرة، وميادة الحناوي، رسمت البهجة والسعادة على وجوه الحاضرين الذين تفاعلوا مع هذه الأعمال الغنائية، وهو ما يبرهن قدرة موسم الرياض 2021 على تقديم فعاليات ترفيهية وثقافية متنوعة.

كما تصدرت أغنية “مقادير” للراحل طلال مداح حفل أمس الأول، لما تمثله من تاريخ الأغنية السعودية، حيث أعادت الوجدانيات والحنين إلى الجمهور.

تفاعل الجماهير

ولامست أغاني المطربين أحاسيس الجمهور بوصلات غنائية، مثّلت عراقة الماضي وأصالة الحاضر، وأسهمت في إحياء الموروث الغنائي والثقافي، الذي يرجع إلى فترة الستينات والسبعينات الميلادية، لتبقى هذه الأعمال خالدة بأسماء نجوم سطروا أسماءهم في الوطن العربي.

وشهد حفل أمس الأول، الذي شارك فيه أكثر من 40 عازفًا بقيادة المايسترو حازم القصبجي، حضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم، التي رحب بها الحاضرون، ولا سيما أن جميع المشاركين في إحياء السهرة الموسيقية من فناني دار الأوبرا.