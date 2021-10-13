أعلنت سلطات مدينة إيسن الألمانية، مساء أمس الأربعاء، إبطال مفعول قنبلة كبيرة، على نحو استثنائي، تعود إلى الحرب العالمية الثانية.

وكان 11 ألف شخص يعيشون في دائرة يبلغ نصف قطرها نحو كيلومتر حول موقع القنبلة، اضطروا إلى مغادرة منازلهم في منطقة شتوبنبرج.

أكبر لغم جوي:

وتم العثور على القنبلة، التي يوجد بها ثلاثة صمامات للتفجير، أثناء أعمال تنقيب أول أمس الثلاثاء.

وذكرت سلطات المدينة أنه لم يتم العثور على لغم جوي بمثل هذه القوة التفجيرية في إيسن منذ 20 عامًا.

إيداع السكان بمؤسسات رعاية:

وبدأت السلطات في وقت سابق من مساء أمس في إيداع سكان وموظفي ثماني مؤسسات رعاية ورعاية مسنين ومعاقين داخل دائرة الخطر في مكان آمن. وتم إغلاق سبع دور حضانة داخل دائرة الخطر طوال اليوم.