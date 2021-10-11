ظهر المقدوني الدولي إزغان أليوسكي بشكل مميز مع الأهلي، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

أليوسكي الأكثر عرضيات:

وتألق أليوسكي مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ليكون الأكثر تنفيذًا للعرضيات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث قام بـ58 كرة عرضية.

وجاء خلف أليوسكي في قائمة الأكثر تنفيذًا للعرضيات بعد مرور 7 جولات على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، التونسي الدولي سعد بقير برصيد 44 عرضية، بالتساوي مع نجم فريق الباطن، يوسف الجبلي.

ويتواجد نجم فريق الرائد، أحمد الزين في المركز الرابع بقائمة الأكثر عرضيات بـ41 تمريرة، ثم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف بـ39 عرضية، متساويًا مع نجم الفتح، توفيق بوحيمد.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة السابعة، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتن عن ضمك، ثم النصر برصيد 12 نقطة بالتساوي مع الهلال.

ويحتل الرائد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة، وبفارق نقطة عن الفيحاء، ثم الفتح، الشباب، الفيصلي والحزم برصيد 9 نقاط، لكل منهما.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز الـ11 برصيد 7 نقاط بالتساوي مع الاتفاق، ثم الباطن برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطة عن الأهلي، يليه أبها برصيد 4 نقاط، ويتذيل التعاون الترتيب بـ3 نقاط.