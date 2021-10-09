ضمن جهود أمانة جدة في مكافحة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري واصلت بلدية الصفا الفرعية أعمالها في إزالة المخالفات ومنع الظواهر السلبية في الأحياء الواقعة بنطاقها.

حملات أمانة جدة

وقد شمل ذلك تكثيف أعمال مكافحة البيع العشوائي ومتابعة كافة المخالفات البلدية بالنطاق، والتي أسفرت عن مصادرة أكثر من (14) طناً من الخضراوات والفواكه وتسليمها للجمعيات الخيرية، فيما جرى إزالة (26) بسطة عشوائية