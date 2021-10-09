ضمن جهود أمانة جدة في مكافحة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري واصلت بلدية الصفا الفرعية أعمالها في إزالة المخالفات ومنع الظواهر السلبية في الأحياء الواقعة بنطاقها.
حملات أمانة جدة
وقد شمل ذلك تكثيف أعمال مكافحة البيع العشوائي ومتابعة كافة المخالفات البلدية بالنطاق، والتي أسفرت عن مصادرة أكثر من (14) طناً من الخضراوات والفواكه وتسليمها للجمعيات الخيرية، فيما جرى إزالة (26) بسطة عشوائية
إزالة البسطات ومكافحة الباعة المتجولين
وأوضحت رئيس بلدية الصفا أ. عهود الشمراني أن حملات البلدية خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن إغلاق ثلاث مستودعات تستخدم لتخزين الخضروات بغرض توزيعها على الباعة المخالفين وفي ذات السياق خصصت البلدية فرقاً متخصصة لمكافحة ظاهرة الباعة المتجولين وإزالة البسطات.
وأكدت “الشمراني” أن البلدية ستواصل حملتها لملاحقة الباعة الجائلين، ومنعهم من بيع الخضار والفواكه في الطرقات والأرصفة والشوارع، وتشويه المنظر الجمالي للأحياء
اترك تعليقاً