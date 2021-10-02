ضمن جهود أمانة جدة في تحسين مستوى جودة الحياة وتوفير بيئة حضرية تابعت الفرق الميدانية تطبيق المواصفات والشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية.

وأوضح المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني مستشار معالي أمين جدة بأن أمانة محافظة جدة تقوم بجولات ميدانية بدعم ورئاسة مقام محافظة جدة والمكونة من عدة جهات حكومية للتأكد من تطبيق الاشتراطات للسكن الجماعي للأفراد وتراخيصها، ورفع مستوى الامتثال في هذا النشاط كما يتم الفحص وأعمال التعقيم المنشآت وتطبيق الجهات الحكومية المشاركة بدورها في هذا الجانب.

وأشار م الزهراني إلى أنه جرى رصد أكثر من (400) من المواقع التي تم زيارتها بأحياء جدة وتحرير المخالفات والغرامات المالية حسب لائحة الاشتراطات البلدية والعمل مستمر بأذن الله حيال رصد وتطبيق النظام بحزم لجميع المساكن الجماعية للأفراد.

وأضاف م. الزهراني بأن هذه الاشتراطات للمساكن تأتي في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والأمانات على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة، والحفاظ على الصحة العامة للجميع.

كما طالبت الأمانة المخالفين بسرعة سداد الغرامات المالية المطبقة عليهم واخلاء فوري لغير المرخص وتصحيح وضع مخالفات المرخص منها وذلك تفاديا لعقوبات وإجراءات تترتب على المماطلين منهم والغير ملتزمين بالاشتراطات النظامية.

وتدعو أمانة محافظة جده المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 .