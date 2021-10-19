دافعت أمانة عسير عن قرارها المتعلق ببيع هيكل طائرة أم الركب بعد تعثر مشروع سما أبها لأكثر من 7 سنوات، مؤكدة في الوقت ذاته أن لديها توجهات واعدة لتطوير الموقع وفق استراتيجية تطوير منطقة عسير.

وقالت الأمانة في بيان لها: نظرًا لتقادم هيكل طائرة سما أبها وتعرضها للتلفيات مما جعله غير صالح للاستخدام فقد تقرر التخلص من هيكل الطائرة خصوصًا في ظل عزوف المستثمرين عن التقدم للاستثمار فيها وانسحاب من تقدم منهم؛ مما جعلها عبئًا على الخصائص الطبيعية لقمم جبال سما أبها.

تطوير مشروع سما أبها

وأكدت أن المنطقة لديها الآن توجهات واعدة لتطوير وتحسين موقع سما أبها بما يليق بمنطقة عسير ومواطن عسير والمستثمرين وبما يتوافق مع استراتيجية منطقة عسير.

وأوضحت أن هذه الخطوة جاءت سعيًا من الأمانة للمحافظة على الخصائص الطبيعية لتلك القمم البهية، ولتهيئة مواقع جديدة استعدادا لطرحها للاستثمار بما يتواءم مع استراتيجية هيئة تطوير عسير، والتي من شأنها أن تسهم في تطوير الموقع بمساحته الأشمل وبالشكل الأمثل لجذب فرص استثمارية جديدة لموقع سماء أبها.

رحلة طائرة أم الركب حتى تعثر المشروع

يذكر أن الطائرة من طراز جامبو 747 وصلت في مارس 2014 لأبها قادمة من المدينة المنورة في رحلة استغرقت 14 يومًا، وفي يوليو من نفس العام، أعلنت أمانة عسير عن مسح للموقع لإقامة مشروع المطعم.

وفي فبراير 2015 تم ترسية مشروع مطعم الطائرة بأبها بـ25 مليون ريال، وفي عام 2017 تم الإعلان عن تعثر المشروع لمشكلة مالية وعدم تأهل المقاول المنفذ.

وبعد 7 سنوات من التعثر في إنجاز المشروع، أعلنت أمانة عسير عن رغبتها في بيع هيكل طائرة أم الركب الذي كلف نقلها أكثر من مليوني ريال في عام 2014؛ لتضع كلمة النهاية للمشروع السياحي لمطعم الطائرة.