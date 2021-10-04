توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة قد تصل سرعتها الى أكثر من55 كم/ساعة تؤدي الى تدني من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية , وعلى منطقتي جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية الى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة, على الجزئين الشمالي والأوسط وغربية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من من متر الى متر ونصف تصل الى مترين على الجزئين الشمالي والأوسط ,وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الأجزاء الشرقية.