توقع المركز الوطني، في تقريره عن حالة الطقس لليوم الخميس بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير، تمتد إلى مرتفعات الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، وطقسًا رطبًا على سواحل الخليج العربي والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

حالة البحر الأحمر:

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10- 30 كم/ ساعة، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي تتحول تدريجيًّا إلى غربية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف قد يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الخليج العربي:

أما عن حالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شرقية، تتحول تدريجيًّا إلى جنوبية شرقية بسرعة 10- 30 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.