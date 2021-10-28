أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الباحة لهذا اليوم، حيث تشير التوقعات إلى هطول أمطار -بمشيئة الله- من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والحجرة, والمخواة, وغامد الزناد, وقلوة, والأجزاء المجاورة لها.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة, وطقس رطب على سواحل الخليج العربي والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.