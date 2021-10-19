قالت الكاتبة أمل الحربي، إن أهلها كلهم دون استثناء هم طوق النجاة بالنسبة لها، وذلك بعد رحلة صعبة مع الاكتئاب والإدمان.
بعد رحلة صعبة مع الاكتئاب والإدمان..
الكاتبة "أمل الحربي": أهلي هم طوق النجاة بالنسبة لي@ana_ok_ok@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/4DZvWyGrB8
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 18, 2021
والدي أعظم رجل
وأضافت الكاتبة أمل الحربي ، خلال لقاءها مع “برنامج ياهلا” على “روتانا خليجية”، أنا والدي أعظم رجل.. القالب الذي صنع والدي تحطم إلى الأبد ولن يجدوه ولا في سابع أرض.
والدتي فنانة عظيمة
وعن والدتها قالت أمل الحربي “والدتي فنانة عظيمة في كل شيء وذكية ذكاء غير عادي فوالدتي بها طهر مريم ووفاء خديجة رضي لله عنهما”.
الكاتبة "أمل الحربي": أخي "سعيد" للأسف يسير على خطاي، وأختي إيمان عملت تغيير في حياتي بأطفالها@ana_ok_ok@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/WdRIRC28lM
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 18, 2021
وأضافت أمل الحربي أن شقيقها سعيد للأسف يسير على خطاها، وأختي إيمان عملت تغيير في حياتي بأطفالها.
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