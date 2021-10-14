نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية بسبب التقلبات الجوية، خلال الساعات القليلة المقبلة.

ضباب يحجب الرؤية:

وقالت أمن الطرق، في تغريدة عبر “تويتر”: “لمستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في كلٍّ من الطرق التالية (الأحساء-البطحاء- الجبيل- الخبر- الدمام- الظهران- العديد- القطيف-سلوى)، نود التنويه بأن المنطقة تشهدُ حاله ضباب مما يحد من مدى الرؤية الأفقية”.

وأهابت القوات الخاصة لأمن الطرق بجميع قائدي المركبات أهمية أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.