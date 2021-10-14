نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية بسبب التقلبات الجوية، خلال الساعات القليلة المقبلة.
ضباب يحجب الرؤية:
وقالت أمن الطرق، في تغريدة عبر “تويتر”: “لمستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في كلٍّ من الطرق التالية (الأحساء-البطحاء- الجبيل- الخبر- الدمام- الظهران- العديد- القطيف-سلوى)، نود التنويه بأن المنطقة تشهدُ حاله ضباب مما يحد من مدى الرؤية الأفقية”.
وأهابت القوات الخاصة لأمن الطرق بجميع قائدي المركبات أهمية أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.
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