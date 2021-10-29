وجّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بتكثيف التشجير في مباني إمارة المنطقة ومباني المحافظات والمراكز التابعة لها كافة.

مبادرة الباحة الخضراء

ويأتي توجيه أمير الباحة، امتدادًا لمبادرة الباحة الخضراء، التي تهدف إلى تشجيع الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات القطاع الثالث للتعاون في برنامج الشراكات بمبادرة الباحة الخضراء في تشجير مبانيها، أو أي مواقع أخرى تتولى الجهة المشاركة تشجيرها ورعايتها.

تنمية الغطاء النباتي

وتعد مبادرة الباحة الخضراء أحد المبادرات التي وجه بها سمو أمير المنطقة وتشرف عليها الإمارة وتتابع من قبل اللجنة التنسيقية للمبادرة المكونة من أمانة الباحة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وفرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفرع وزارة النقل وشركة المياه الوطنية.