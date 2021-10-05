استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء مدير عام البريد السعودي بالمنطقة الشرقية الأستاذ فهد بن الهاجري والذي قدم لسموه عرضاً عن الهوية الجديدة للبريد السعودي (سُبل).

وأكد سموه على أهمية البريد السعودي وضرورة تميزه بين شركات النقل والاستفادة من الإمكانيات الحديثة المتاحة والتي تساهم في سرعة الإنجاز ودقة التسليم وكذلك تنوع المنتجات لخدمة الأفراد والمنظمات في المنطقة.



وقدم الهاجري شرحاً عن الهوية الجديدة وقال ” تشمل عدداً من المعايير المنسجمة في شكلها ومضمونها مع استراتيجية التحوّل التي يتبناها البريد السعودي منذ عامين، مشيرًا إلى دلالات “سُبل” بمعنى الطريق، وهي الطريق التي تُبرز رؤية البريد كمشغل وطني رائد في مجال تقديم خدمات بريدية ولوجستية عالمية المستوى، وبرؤية ورسالة جديدتين، تدعمهما سبع قيم وظيفية تعزز جميعها من ثقافة العمل، لجعله أكثر تحفيزاً نحو الإبداع والابتكار، ومواكبة لرغبات العملاء، وقادرة على تلبية تطلعاتهم بكل سرعة ودقة واحترافية” ، حضر اللقاء الأستاذ طلال العنزي مدير الاتصال المؤسسي.