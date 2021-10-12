استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي.

ثم عقد سموه اجتماعًا مع معاليه بحضور الأستاذ عبدالمحسن المرشد وكيل الهيئة للشئون الهندسية والأستاذ فهد الموينع والأستاذ طلال العيسى أطلع خلاله على برنامج تحسين وتطوير المنافذ البرية في المنطقة الشرقية الذي تنفذه هيئة الضريبة والزكاة والدخل وخطط الهيئة المستقبلية لتطوير لتلك المنافذ.

أمير الشرقية يشيد بجهود هيئة الزكاة

وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بجميع فروعها ومنافذها البرية والجوية والبحرية بالمنطقة الشرقية، مؤكدًا على أهمية رفع الطاقة الاستيعابية لتلك المنافذ لخدمة المسافرين والتبادل التجاري بين دول الخليج.

المشروعات التحسينية

من جهته ثمّن معالي محافظ الهيئة حرص واهتمام سموّه الكريم على أعمال الهيئة وخدماتها بجميع فروعها ومنافذها في المنطقة، ومن أبرزها المشروعات التحسينية التي تقوم بها الهيئة في عدد من المنافذ البرية بالمنطقة، مؤكدًا سعي الهيئة المستمر لتسخير كافة إمكانياتها لرفع كفاءة المنافذ البرية التشغيلية والعمليات اللوجستية وزيادة الطاقة الاستيعابية فيها.