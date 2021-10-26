تفقد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم الثلاثاء، قريتَي ابن سعيد وابن بكر ضمن جولاته التفقدية لمراكز وقرى وهجر مدينة عرعر؛ للوقوف على أحوال المواطنين والاطمئنان على جودة المشاريع والخدمات المقدمة لهم وحوكمتها ميدانيًّا.

توفير جميع الخدمات:

وأوضح الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أن الهدف من الزيارة هو تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في توفير جميع الخدمات المتكاملة لأبناء المنطقة بالمستوى اللائق، بحسب ما ذكرت إمارة الشمالية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.

دفع عجلة التنمية:

كما تأتي الزيارة بهدف الاطلاع على النتائج والفوائد المحققة على أرض الواقع، ودفع عجلة التنمية لتشمل القرى والهجر كافة، والتأكد من تطبيق الأنظمة وتقديم الخدمات بالشكل الأمثل، وتنفيذها وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية.

واطلع الأمير فيصل بن خالد على المشاريع التنموية المنفذة في مختلف المجالات الخدمية والبلدية، ووجه بدراسة احتياجات القريتين من الخدمات البلدية والصحية.