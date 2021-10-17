رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير المدينة المنورة, باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بإنشاء هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -.

أهمية إنشاء هيئة تطوير ينبع

وعد سموه، الأمر الملكي إسهاماً في دفع عجلة التنمية، وتطوير للإنسان والمكان، مؤكداً أن الأمر الملكي الكريم يجسد حرص القيادة – أيدها الله – على مواكبة هذا الجزء الهام من الوطن الغالي للنهضة العمرانية والحضارية التي تشهدها جميع مدن ومحافظات وقرى المملكة في عهدكم الميمون.