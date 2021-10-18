زفّ أمير عسير، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال، البشرى لأهالي بيشة، بموافقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على نقل ملكية أرض وزارة الدفاع الموجودة في المحافظة لتصبح ضمن الأراضي الحكومية.

تطوير أرض وزارة الدفاع في بيشة

كما أعلن أمير منطقة عسير بدء العمل لوضع منهج التطوير الأرض التي تبلغ مساحتها 22.580.225 م2 بمعايير عالمية وذلك ضمن استراتيجية تطوير منطقة عسير وسوف توفر العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

استراتيجية تطوير منطقة عسير

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله -، أطلق مؤخرًا استراتيجية تطوير منطقة عسير تحت شعار “قمم وشيم”.

أهداف استراتيجية تطوير منطقة عسير

وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق نهضة تنموية شاملة وغير مسبوقة للمنطقة، بضخ 50 مليار ريال عبر استثمارات متنوعة؛ لتمويل المشروعات الحيوية، وتطوير مناطق الجذب السياحي على قمم عسير الشامخة؛ لتكون عسير وجهة عالمية طوال العام، معتمدة في ذلك على مكامن قوتها من ثقافة وطبيعة تجمع بين الأصالة والحداثة، وتسهم في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.