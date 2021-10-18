استعرضت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، التابعة لوزارة الصحة، العقوبات والغرامات المقررة نظامًا لمخالفات نظام مكافحة التدخين.
نظام مكافحة التدخين 🚭@SaudiCDC#برنامج_مكافحة_التدخين #مركز_مكافحة_التبغ_الافتراضي#نظام_مكافحة_التدخين#اللجنة_الوطنية_لمكافحة_التبغ#الصحة #وزارة_الصحة#عش_بصحة pic.twitter.com/wmID9UUb5b
— اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ (@tcpmoh) October 18, 2021
ونشرت اللجنة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مقطع فيديو أوضحت من خلاله العقوبات المحددة لمخالفة النظام وجاءت كما يلي:
مخالفات نظام مكافحة التدخين:
– 200 ريال غرامة مالية عقوبة كل من يدخن في الحدائق أو الأماكن العامة أو الجهات الحكومية أو في مداخلها بمسافة أقل من 8 أمتار.
– 5000 ريال غرامة الترويج والإعلان والدعاية لأي نوع من أنواع التبغ في أي مكان.
– 5000 ريال غرامة بيع منتجات تبغ لا تحمل البيانات التي توضح التحذيرات الصحية والصور المعبرة، أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة.
– 5000 ريال غرامة مالية بيع أي منتج من منتجات التبغ لمن هم دون 18 عامًا.
– 5000 ريال غرامة مالية مخالفة بيع المعسل أو الجراك أقل من 500 جرام.
– 5000 ريال غرامة مالية مخالفة بيع السجائر العادية في عبوة أقل من 20 سيجارة وبيع السيجار الكوبي في عبوة أقل من 10 سجائر.
– 5000 ريال غرامة مالية مخالفة عدم وضع صورة التحذيرات الصحية في مكان بارز بأماكن بيع التبغ أو أي من مشتقاته.
– 5000 ريال غرامة مالية مخالفة لأي منشأة تجارية تسمح بالتدخين داخل مرافقها.
– 20000 ريال غرامة مالية مخالفة إعادة تصنيع التبغ والمعسل والجراك والتنباك والتبغ المصبوغ والشمة والسويكة.
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