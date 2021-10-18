استعرضت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، التابعة لوزارة الصحة، العقوبات والغرامات المقررة نظامًا لمخالفات نظام مكافحة التدخين.

ونشرت اللجنة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مقطع فيديو أوضحت من خلاله العقوبات المحددة لمخالفة النظام وجاءت كما يلي:

مخالفات نظام مكافحة التدخين:

– 200 ريال غرامة مالية عقوبة كل من يدخن في الحدائق أو الأماكن العامة أو الجهات الحكومية أو في مداخلها بمسافة أقل من 8 أمتار.

– 5000 ريال غرامة الترويج والإعلان والدعاية لأي نوع من أنواع التبغ في أي مكان.

– 5000 ريال غرامة بيع منتجات تبغ لا تحمل البيانات التي توضح التحذيرات الصحية والصور المعبرة، أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة.

– 5000 ريال غرامة مالية بيع أي منتج من منتجات التبغ لمن هم دون 18 عامًا.

– 5000 ريال غرامة مالية مخالفة بيع المعسل أو الجراك أقل من 500 جرام.

– 5000 ريال غرامة مالية مخالفة بيع السجائر العادية في عبوة أقل من 20 سيجارة وبيع السيجار الكوبي في عبوة أقل من 10 سجائر.

– 5000 ريال غرامة مالية مخالفة عدم وضع صورة التحذيرات الصحية في مكان بارز بأماكن بيع التبغ أو أي من مشتقاته.

– 5000 ريال غرامة مالية مخالفة لأي منشأة تجارية تسمح بالتدخين داخل مرافقها.

– 20000 ريال غرامة مالية مخالفة إعادة تصنيع التبغ والمعسل والجراك والتنباك والتبغ المصبوغ والشمة والسويكة.