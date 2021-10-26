شكا عدد من مواطني منطقة جازان من ارتفاع أسعار الأسماك في الأسابيع الماضية حيث لم تعد الأسعار في متناول الجميع حيث بلغت أسعار بعض الأسماك إلى حوالي 800 ريال مع قلة المعروض.

ارتفاع متصاعد:

وقال البائع علي ولي لـ”المواطن”: إن ارتفاع أسعار الأسماك في هذه الأيام يعود إلى الأجواء الحالية التي يشهدها البحر من حالة مد وجزر وحركة الرياح والأحوال الجوية؛ ما أدى إلى صعوبة خروج رحلات الصيد خصوصاً على سواحل جازان حفاظاً على سلامة الصيادين ما أدى إلى انخفاض المعروض مقابل زيادة في الطلب.

توقف الاستيراد:

فيما أضاف خالد حكمي قائلاً : إن السبب في ارتفاع أسعار الأسماك في هذه الأسابيع والذي تشهده الأسواق هو توقف استيراد الأسماك من اليمن والذي كان يصل بشكل يومي ما بين 50 إلى 80 سيارة محملة بالأسماك اليمنية والتي كانت تغطي أسواق الأسماك وأصبح الاعتماد على الأسماك التي يتم اصطيادها من سواحل جازان وهو ما نتج عنه ندرة في توفير الأسماك بكميات كبيرة.

العمالة الوافدة:

فيما بين سالم خبراني قائلاً : إن احتكار العمالة الأجنبية لسوق الأسماك يعد سبب من أسباب ارتفاع الأسعار رغم قلة المعروض في السوق حيث بلغت نسبة البائعين من الجنسيات الأجنبية حوالي 90 بالمئة حيث تقوم العمالة بشراء الكميات المطلوبة من الصيادين من نفس العمالة بأسعار مناسبه قبل وصولها إلى الأسواق ومن ثمّ القيام بعرضها بمبالغ طائلة على المواطنين مستغلين قلة المعروض والتلاعب بالأسعار في ظل حاجة المستهلك.

فصل الصيف:

فيما أشار عبدالله كيلاني قائلاً : إن أسعار الأسماك ستبقى مرتفعة حتى نهاية هذا الفصل بسبب الأجواء الباردة التي يقل فيها صيد الأسماك ومن المحتمل أن ترجع الأسعار في متناول الجميع مع بداية فصل الصيف حيث تتوجه الأسماك إلي السواحل علما بأن الأسماك تتأثر بالأحوال الجوية.

وناشد اهالي المنطقة بضرورة تشديد الرقابة على أسواق الأسماك وإعادة استقرار الأسعار وضبط المخالفين في أسواق الأسماك وخاصة من بعض العمالة الوافدة والذين امتهنوا هذه المهنة في وقت فراغهم مثمين جهودهم في خدمة المجتمع.