تأهل فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا عن أندية شرق القارة لملاقاة مواطنه بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، وذلك بعد الفوز ظهر اليوم الأحد على فريق جيونبك الكوري الجنوبي بثلاثية مقابل هدفين، في مباراة امتدت لـ 120 دقيقة.

ملخص مباراة أولسان وجيونبك

وخلال الشوط الأول سجل فريق أولسان هدفين عبر اللاعبين فاليري ولوك يون في الدقيقتين الـ13 والـ45، بينما سجل جيونبك هدفًا عبر اللاعب كيو وون هان.

وفي الشوط الثاني من الوقت الأصلي، سجل اللاعب كوتيموتو الهدف الثاني لـ جيونبوك ليذهب الفريقان إلى شوطين إضافيين بعد التعادل بنتيجة هدفين لكل فريق.

أولسان لـ نصف نهائي أبطال آسيا بشق الأنفس

وفي الدقيقة الـ102 من عمر الشوط الإضافي الأول، نجح اللاعب دونج لي في إحراز هدف التأهل لنادي أولسان ليتأهل الأخير لمواجهة فريق بوهانج ستيلرز في دور نصف النهائي.