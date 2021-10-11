يبدو أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي نجح في تحديد أول صفقة يرغب في إبرامها وذلك بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على 100% من أسهم النادي الإنجليزي العريق.

وقالت صحيفة ” الإكسبريس” الإنجليزية إن الويلزي آرون رامسي لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي على رادار الفريق الإنجليزي بعدما خرج من حسابات السيدة العجوز.

نجم آرسنال السابق يستعد للعودة لـ الدوري الإنجليزي

وسبق لـ رامسي التألق بقميص آرسنال الإنجليزي ثم انضم بعد ذلك لصفوف يوفنتوس، لكنه لم ينجح في ترك البصمة الجيدة مع النادي الإيطالي.

مدرب نيوكاسل يقترب من الرحيل

وفي سياق آخر، كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن الموعد المحتمل لإقالة الإنجليزي ستيف بروس المدير الفني للفريق الكروي الأول في نادي نيوكاسل يونايتد.

وبحسب ما قالته صحيفة Mirror الإنجليزية فإن إقالة بروس صاحب الـ61 عامًا سوف تتم في الأسبوع المقبل بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على أسهم النادي.

وذُكر بالفترة الماضية أن الإدارة الجديدة للنادي تخطط للتعاقد مع مدرب من العيار الثقيل الفترة المقبلة، من أجل المنافسة على البطولات والتواجد على الطريق الصحيح، وتم ترشيح المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي والإنجليزي فرانك لامبارد، لتولى القيادة الفنية.

وكانت جماهير نيوكاسل أعربت عن سعادتها، وذلك بعد انتقال أسهم النادي لـ صندوق الاستثمارات العامة.