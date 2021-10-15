تقدم وزير الحج والعمرة الجديد، توفيق الربيعة، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالشكر والامتنان على الثقة الملكية.

وأكد الربيعة في تغريدات له عبر تويتر، أنه يسعده ويشرفه خدمة ضيوف الرحمن، سائلًا الله التوفيق في هذه الخدمة العظيمة.

رسالة إلى العاملين بالصحة:

كما وجه وزير الصحة السابق، رسالة إلى الزملاء والزميلات بالقطاع الصحي وقال: أتقدم بالشكر والامتنان لكم جهودكم المخلصة في القطاع الصحي. سعدت بالعمل معكم خلال الخمسة سنوات ونصف الماضية وتعلمت منكم الكثير.

وتابع: بدعم القيادة استطعتم تجاوز أكبر جائحة في العصر الحديث بكل إتقانٍ وتفانٍ وتميز على المستوى الدولي. فخورون بكم.

تهنئة إلى الجلاجل:

وأردف الربيعة: أتقدم بالتهنئة لزميلي فهد الجلاجل على تعيينه وزيرًا للصحة. عملت معه سنوات طويلة وكان متميزًا ومخلصًا ومتفانيًا في عمله. أسأل الله له التوفيق والنجاح في هذا القطاع المهم.