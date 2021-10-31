تصاعدت الأزمات داخل صفوف الفريق الكروي الأول بنادي النصر وذلك بسبب الهجوم المتبادل الذي حدث بين عبدالفتاح عسيري واللاعب البرازيلي تاليسكا عقب التعادل مع الفيحاء مساء أمس السبت بالجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ماذا قال نجم النصر ؟

وكان عبدالفتاح عسيري قال بعد مباراة الفيحاء: “اللاعب السعودي مظلوم، في كل الأندية السعودية، تجد المدربين يعتمدون على اللاعب الأجنبي ويبقى في الملعب حتى وإن كان مستواه سيئًا فنيًّا، ولكن اللاعب السعودي يغادر أرض الملعب حتى وإن كان في أفضل حالاته”.

تاليسكا يُعلق ثم يحذف تعليقه

ورد تاليسكا قائلًا في تغريدة تم حذفها فيما بعد: ” إذا أردت أن تلعب لمدة 90 دقيقة، عليك أن تتدرب بشكل جيد ولا تتظاهر بأنك مُصاب، لكي تلعب الكثير من المباريات، وتخدم الفريق، عليك احترامنا، واحترام اللاعبين الأجانب، الذين يقدمون كل ما لديهم من أجل الفريق”.

رد الفعل المنتظر من إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر هو إقالة حسين عبدالغني المدير التنفيذي للنادي من منصبه، بسبب عدم قدرته على توفير الهدوء والانسجام بين لاعبي الفريق الكروي الأول، إضافة لتوجيه اللوم له على دخوله في مشادة مع لاعبي الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان الإعلامي الرياضي جمال عارف قال عبر حسابه في “تويتر” : إذا صحت أخبار أن حسين عبدالغني سيتقدم باستقالته من منصبه، فإنني أرى أن مشكلة النادي ليست في بقائه أو استقالته، شوفوا تصريح عبدالفتاح عسيري ورد تاليسكا السريع لتعرفوا ما يحدث في النادي”.