سردت بدرية الرشيدي، قصة حصولها على لقب صاحبة أول سيدة سعودية تقود حافلة مدرسية، موضحةً أنها اعتادت أن تتقدم إلى كافة الوظائف التي يتم الإعلان عنها، وفي أحد الأيام فوجئت بإعلان عمل يطلب قائد حافلة مدرسية.

بدرية الرشيدي .. بنت حائل أول سيدة سعودية تقود حافلة مدرسية تحدثنا عن تجربتها وأبرز الصعاب التي واجهتها #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/3iRszKa8en — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 12, 2021

ترحيب:

وتابعت الرشيدي، في مداخلة هاتفية إلى برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية، أنها تقود الحافلات منذ قرابة العشر سنوات، وهو ما جعلها مستعدة لأن تتقدم للعمل وقوبلت بالترحيب، وهو ما كان مفاجأة لها.

الأمر ليس صعبًا:

وبالنسبة إلى حصولها على رخصة القيادة، قالت: “الأمر ليس صعبًا، أنا تعلمت القيادة منذ سنوات عديدة، وهو ما جعلني أملك خبرة كبيرة، ولم يكن الأمر صعبًا في استخراج رخصة القيادة، ولم أواجه أزمة في التعامل مع الأهالي والعائلات بل رأيت دعمًا كبيرًا منهم”.