سردت ريناد الزهراني، أول نادلة سعودية، تجربتها بالعمل في أحد المطاعم.

أول #نادلة_سعودية تحكي تجربتها بالعمل في أحد المطاعم ريناد الزهراني .. أول نادلة سعودية: كنت أحب فكرة العمل كنادلة .. والفيديو انتشر بالمصادفة وردة الفعل كانت كبيرة وغير متوقعة وداعمة #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/V4tx9cLkUP — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 8, 2021

ردود فعل داعمة:

وقالت ريناد الزهراني خلال تصريحات إلى برنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية: إنها كانت تحب فكرة العمل كنادلة، والفيديو الخاص بعملها انتشر بالمصادفة، وردة الفعل كانت كبيرة وغير متوقعة وداعمة.

تابعت أنها تلقت ردود أفعال عديدة منها المرحبة والداعمة خاصة في المطعم، موضحةً أنها كانت سعيدة للغاية بسبب ذلك، مشيرةً إلى أن أحد الصحفيين حضر إلى المطعم وتعجب من أنها سعودية وطلب منها عمل لقاء فوافقت لينتشر الفيديو بشكل غير متوقع.